Никита Михайловский: «У каждого баскетболиста должна быть своя изюминка»

Новичок УНИКСа — о прошлом сезоне в составе «Самары», амбициях и жизни в Австралии

Фото: Динар Фатыхов

25-летний форвард Никита Михайловский стал первым подписанием УНИКСа в минувшее трансферное окно. Прошлый сезон лучший снайпер Единой лиги ВТБ-2026 и трехкратный участник «Матча всех звезд» провел в «Самаре». О том, как для него сложился прошлый сезон, как его приняли в новой команде и жизни в Австралии, Никита Михайловский рассказал в эксклюзивном интервью для «Реального времени».

Об УНИКСе — «серьезная команда, которая всегда борется за самые высокие места в чемпионате»

— Никита, прошлый сезон в составе «Самары» у тебя получился прорывным в карьере. Ты стал лучшим снайпером Единой лиги ВТБ. Ожидал ли сам от себя такого впечатляющего выступления?

— Не люблю сам себя хвалить. Но могу сказать, что у меня была хорошая подготовка прошлым летом. И после непростого сезона в ЦСКА мне хотелось доказать, что могу играть лучше. Рад, что получилось раскрыться в «Самаре».

— В «Самаре» ты в любом случае был лидером. Самой заметной фигурой. Всегда много играл на площадке.

— На мой взгляд, лидер — это не всегда тот игрок, кто много забивает. Да, я старался брать много ответственности на себя на площадке. Но это касалось и помощи партнерам. Ты ведь играешь не на личную статистку, а на результат команды.

— Спустя сезон в «Самаре», ты снова присоединился к топ-клубу Единой лиги ВТБ. С какими ожиданиями ты входишь в сезон в составе УНИКСа?

— Хотелось бы с большими (улыбается). Я понимаю, что УНИКС — это серьезная команда, которая всегда борется за самые высокие места в чемпионате. Высокая конкуренция в составе, буду доказывать тренерскому штабу, что достоин играть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В прессе активно ходили разговоры в прошлом сезоне, что «Самара» может прекратить существование как профессиональный клуб, сняться с чемпионата. Насколько это близко к истине?

— Честно, я старался об этом не думать. Хотел больше сосредоточиться на баскетболе. Мое дело выходить на площадку и играть.

О Каракаше — «сейчас он на главной улице»

— Какие первые впечатления у тебя оставил новый главный тренер УНИКСа Милан Каракаш?

— Очень хороший и как человек, и как тренер. Думаю, это тоже для него новый вызов в карьере — возглавить УНИКС. Не помню, работал ли он до этого главным тренером в каком-нибудь клубе…

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Он возглавлял молодежную сборную Хорватии.

— Да, но сейчас он на главной улице, скажем так. Возглавляет топ-клуб Единой лиги ВТБ. Поэтому наверняка у него тоже есть желание проявить себя, показать хорошие результаты с командой. А мы, игроки, должны ему в этом помочь.

— Говорят, что новичков в УНИКСе под свое крыло сразу берет Джален Рейнольдс. Проводил ли он тебе экскурсию по городу, показывал ли какие-то места?

— Да, конечно. Показал места, где в Казани можно поесть, рассказал вкратце о городе, что да как.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О технике — «у каждого баскетболиста должна быть своя изюминка»

— Никита, не могу не спросить про твою необычную технику броска. Она появилась сразу, как ты начал заниматься баскетболом?

— Знаешь, у каждого баскетболиста должна быть своя изюминка, отличительная черта. У меня она вот такая.

— Тренеры по молодежке пытались исправить твою технику броска?

— Они ее приняли, поняли, что нет смысла переучивать (улыбается).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин в одном из интервью рассказывал, что во времена молодежной сборной России (U-19) вы как-то пересекались со сборной США, в которой тогда играл нынешняя звезда «Индианы» Тайриз Халибертон. Расскажи, какое впечатление он на тебя тогда произвел своей игрой и мог ли ты ожидать, что он превратится в баскетболиста такого калибра?

— Честно, я уже не особо помню. Но, конечно, мы понимали, против каких ребят нам предстояло тогда играть. Со всей серьезности к ним относились. Уже на тот момент осознаешь, что это очень сильные баскетболисты, которые, понятно, мечтают играть в НБА. За Халибертоном прямо пристально я не следил тогда, но здорово, что он, спустя годы, дорос до такого уровня.

О жизни в Австралии — «под дверью кенгуру ждали и попугаи»

— В твоей профессиональной карьере у тебя есть интересная глава. Ты играл в чемпионате Австралии за «Тасманию Джекджамперс». Расскажи, как ты туда попал?

— В 2021 году я выставлялся на драфт НБА, но не был выбран. Мне агент подсказал, что есть вариант поиграть в Австралии. И, если я себя проявлю в лиге NBL, то появятся перспективы быть выбранным на драфте НБА на следующий год. Опыт был интересным: другая страна, другой быт, другая культура, контингент. Другой чемпионат, иной баскетбол, по сравнению с Единой лигой ВТБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какие-то забавные истории из Австралии наверняка привез? Пауки ядовитые домой не заползали?

— Не, у меня только под дверью кенгуру ждали и попугаи (улыбается).