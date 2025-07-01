Лейла Фазлеева возглавила оргкомитет по подготовке празднования 150-летия Хади Атласи

Планируется проведение серии лекций в школах, установка бюста и съемка документального фильма

Кабмин Татарстана принял решение о проведении в 2026 году мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения известного историка, педагога и общественного деятеля Хади Атласи. Для организации празднования создан специальный организационный комитет под руководством заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой. В состав комитета вошли представители Министерства культуры, Академии наук, органов местного самоуправления и общественных организаций.

В рамках подготовки к юбилею планируется провести масштабную работу. В школах республики пройдет цикл классных часов, посвященных памяти Хади Атласи. Будет снят документальный фильм о жизни и деятельности историка под названием «Хади Атласи. Политик, историк, богослов».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Особое внимание уделят научно-просветительской работе. В феврале 2026 года состоятся межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения имени Хади Атласи. Национальная библиотека Татарстана организует специальную книжную выставку, посвященную жизни и деятельности историка.

В Дрожжановском районе планируется установка бюста Хади Атласи. Нижнечекурской средней школе этого района будет присвоено имя выдающегося деятеля. Также в районе пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти историка.

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Дмитрий Зайцев