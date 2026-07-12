Движение на участке дороги Алексеевское — Билярск закроют почти на два месяца

Как сообщили в Минтрансе РТ, причиной закрытия стало проведение капитального ремонта участка дороги с 37-го по 40-й километр

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане временно прекратят движение транспорта по участку автомобильной дороги регионального значения Алексеевское — Билярск. Ограничения начнут действовать с 13 июля и продлятся до 31 августа 2026 года, сообщает Минтранс РТ.

Как сообщили в министерстве, причиной закрытия стало проведение капитального ремонта участка дороги с 37-го по 40-й километр. Ограничение затронет территории Алексеевского и Алькеевского муниципальных районов республики.

Для водителей организуют объезд по региональным дорогам Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Муслюмкино — Билярск, Билярск — Курнали-Амзя, Базарные Матаки — Мамыково, Алексеевское — Высокий Колок, а также по трассам «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок» и федеральной дороге Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане изымут земельные участки для реконструкции моста через реку Ошняк. Земельные участки находятся в собственности двух физлиц. Изъятие будет произведено частично у каждого владельца.

Наталья Жирнова