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Все аэропорты Татарстана открыли на прием и выпуск воздушных судов

10:36, 12.07.2026

Недавно в республике отменили беспилотную опасность

Аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска открыли на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Недавно в республике отменили беспилотную опасность.

В казанском аэропорту задерживалось более 35 рейсов на прилет и вылет.

Рано утром в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА — 7:48 мск она была отменена. В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший, еще трое пострадали, в том числе ребенок. Над соседней Ульяновской областью также уничтожили беспилотники — о каких-либо последствиях атаки власти не сообщали. БПЛА был зафиксирован и сбит еще над одной областью ПФО — над Саратовской, при этом точное количество беспилотников не сообщается.

Наталья Жирнова

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