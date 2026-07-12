В казанском аэропорту задерживается более 35 рейсов на прилет и вылет

Задержки наблюдаются как в утреннее и дневное время, так и в вечернее

Фото: Максим Платонов

В казанском международном аэропорту задерживается более 35 рейсов на прилет и вылет. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Ранним утром в городе и в соседнем Зеленодольске вводили угрозу атаки БПЛА. Помимо этого, трудности наблюдаются и в тех городах, с которыми связаны казанские рейсы.

На данный момент во всех аэропортах Татарстана — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Так, на вылет из Казани задержка по времени наблюдается в 16 направлениях, на прилет — в 21 направлении.

Так, на вылет в Санкт-Петербург утренний самолет задерживается на четыре часа, в Москву несколько рейсов вылетят с задержкой в два или два с половиной часа. А дневной самолет в Сочи, который должен вылететь в 14:55 мск, перенесли на 19:25 мск. Есть задержки и в вечернее время: вместо 20:00 мск рейс в Шанхай вылетит в 21:30 мск, а в Санкт-Петербург самолет вылетит не в 21:15 мск, а в 23:00 мск.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На прилет в Казань с задержкой ожидаются рейсы из Стамбула, Бишкека, Бохтара. Из Тбилиси самолет вместо 13:40 мск прилетит в 15:10 мск, а из Сочи в 18:25 мск вместо 13:50 мск. Также с задержкой ожидаются пассажиры из Шанхая — вместо 17:00 мск они приземлятся в столице Татарстана в 20:30 мск.

Наталья Жирнова