Американский сенатор Линдси Грэм* умер после визита на Украину

Согласно официальному заявлению, он скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни

Американский сенатор Линдси Грэм* умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в его офисе.

Согласно официальному заявлению, сенатор скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Семья попросила уважать ее право на частную жизнь в этот тяжелый период.

Накануне сообщалось, что Линдси Грэм* посетил на Украине подземное производство компании SkyFall, где ему показали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN. По данным «Интерфакс-Украина», сенатор высоко оценил уровень производства и заявил, что США было бы ошибкой не развивать сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий.

Ранее Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Соответствующее заявление он разместил 3 февраля в социальной сети X.

Наталья Жирнова