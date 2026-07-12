ФОМ зафиксировал снижение тревожности россиян на фоне топливного кризиса
До этого показатель три недели показывал устойчивый рост
Тревожность россиян немного снизилась после трех недель подряд роста показателя. Такие выводы приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам опроса 1 500 респондентов.
Показатель тревожности россиян упал с 55% до 54%. При этом четвертую неделю кряду фиксируется падение доли людей со спокойным настроением — с 44% до 38%.
В числе наиболее важных событий, случившихся в России, 20% респондентов назвали тему дефицита бензина и его удорожания, еще 12% — обстрелы российских территорий. На временном отрезке проведения исследования ФОМ доверие к президенту Владимиру Путину упало с 71% до 69%.
Напомним, с начала июля в России возникла проблема топливного кризиса. В некоторых регионах из-за нехватки бензина начали вводить различные ограничения и механизмы распределения топлива на АЗС.
На уходящей неделе было проведено исследование, которое показало, что 65% водителей Татарстана столкнулись с проблемами при заправке автомобилей.
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