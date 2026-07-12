ФОМ зафиксировал снижение тревожности россиян на фоне топливного кризиса

До этого показатель три недели показывал устойчивый рост

Фото: Динар Фатыхов

Тревожность россиян немного снизилась после трех недель подряд роста показателя. Такие выводы приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам опроса 1 500 респондентов.

Показатель тревожности россиян упал с 55% до 54%. При этом четвертую неделю кряду фиксируется падение доли людей со спокойным настроением — с 44% до 38%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В числе наиболее важных событий, случившихся в России, 20% респондентов назвали тему дефицита бензина и его удорожания, еще 12% — обстрелы российских территорий. На временном отрезке проведения исследования ФОМ доверие к президенту Владимиру Путину упало с 71% до 69%.

Напомним, с начала июля в России возникла проблема топливного кризиса. В некоторых регионах из-за нехватки бензина начали вводить различные ограничения и механизмы распределения топлива на АЗС.

На уходящей неделе было проведено исследование, которое показало, что 65% водителей Татарстана столкнулись с проблемами при заправке автомобилей.

Зульфат Шафигуллин