Власти Самарской области сообщили о состоянии раненых после удара БПЛА
Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в удовлетворительном состоянии
Трое человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область, получают медицинскую помощь. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Напомним, что в результате атаки погиб один человек, еще трое, включая ребенка, получили ранения. В регионе были атакованы дома и предприятия.
Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав пострадавших жителей. Ведомство организовало взаимодействие с экстренными службами и органами власти для оперативного оказания помощи гражданам. На месте происшествия в Сызрани ситуацию контролирует городской прокурор Евгений Ирха. Для приема обращений жителей и оказания правовой помощи прокуратура региона открыла горячую линию.
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