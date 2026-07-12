Власти Самарской области сообщили о состоянии раненых после удара БПЛА

Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в удовлетворительном состоянии

Фото: Мария Зверева

Трое человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Самарскую область, получают медицинскую помощь. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, что в результате атаки погиб один человек, еще трое, включая ребенка, получили ранения. В регионе были атакованы дома и предприятия.

Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав пострадавших жителей. Ведомство организовало взаимодействие с экстренными службами и органами власти для оперативного оказания помощи гражданам. На месте происшествия в Сызрани ситуацию контролирует городской прокурор Евгений Ирха. Для приема обращений жителей и оказания правовой помощи прокуратура региона открыла горячую линию.

Наталья Жирнова