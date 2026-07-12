Сегодня в Татарстане ожидается ливень и до +28 градусов

Местами грозы, возможен град

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем и вечером кратковременные дожди, локально сильные, местами ливни, грозы и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами кратковременные усиления до 16—21 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Зульфат Шафигуллин