Сегодня в Татарстане ожидается ливень и до +28 градусов
Местами грозы, возможен град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем и вечером кратковременные дожди, локально сильные, местами ливни, грозы и град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами кратковременные усиления до 16—21 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.
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