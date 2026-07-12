В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

Он действовал около 5,5 часа

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС РТ.

Он действовал около 5,5 часа — с 4:42 мск до 10:13 мск. На данный момент в республике закрыты все три аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Недавно в казанском аэропорту задерживалось более 35 рейсов на прилет и вылет.

Рано утром в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА — 7:48 мск она была отменена. В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший, еще трое пострадали, в том числе ребенок. Над соседней Ульяновской областью также уничтожили беспилотники — о каких-либо последствиях атаки власти не сообщали. БПЛА был зафиксирован и сбит еще над одной областью ПФО — над Саратовской, при этом точное количество беспилотников не сообщается.

Наталья Жирнова