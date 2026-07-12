В Татарстане заменят название Сабантуя с участием раиса на «Федеральный Сабантуй»

Соответствующее постановление Кабмина РТ находится на антикоррупционной экспертизе

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане внесли изменения в порядок проведения татарского народного праздника Сабантуй. Соответствующее постановление Кабмина РТ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, в нормативных актах изменили названия ряда мероприятий. Формулировку «Сабантуи с участием Раиса Республики Татарстан» заменили на «Федеральный Сабантуй, Всероссийский сельский Сабантуй». Также из документа исключили упоминание других Сабантуев с участием главы республики.

«...абзац 27 пункта 3.3 раздела III изложить в следующей редакции: «Передвижная инсталляция «Татарская слобода» используется в Федеральном Сабантуе, Всероссийском сельском Сабантуе, ее рекомендуется демонстрировать в следующем виде:...» — сказано в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году площадкой проведения федерального Сабантуя выбрали Омск. Подробнее о нем — в афише «Реального времени».

Наталья Жирнова