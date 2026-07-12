ФНПР назвала очереди на заправках возможной причиной оправдания опоздания на работу

К уважительным причинам опоздания относятся экстренные обстоятельства, стихийные бедствия, ЧС, а также выполнение государственных или общественных обязанностей

Фото: Максим Платонов

Длительные очереди на автозаправочных станциях могут быть признаны уважительной причиной опоздания сотрудника на работу, если обстоятельства носили экстренный или форс-мажорный характер. Об этом ТАСС сообщили в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В организации отметили, что к уважительным причинам опоздания, согласно анализу судебной практики, относятся экстренные обстоятельства, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, срочное обращение за медицинской помощью, а также выполнение государственных или общественных обязанностей.

В ФНПР подчеркнули, что работнику необходимо как можно быстрее предупредить работодателя об опоздании и сообщить его причину. При этом руководство может запросить документы, подтверждающие возникшие обстоятельства. Если между сотрудником и работодателем возникнет спор, профсоюзы рекомендуют предоставить доказательства форс-мажора и обратиться за поддержкой в профсоюзную организацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова