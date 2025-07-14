Новак о будущем «Татнефти»: «Из 10 млрд тонн извлечено 3,5 млрд — впереди новая эпоха»

Вице-премьер РФ увидел перспективы на горизонте Ромашкинского месторождения и озадачился «недетскими» вопросами

Фото: Артем Дергунов

«Раньше у нас действовала стратегия на 15 лет, а сегодня смотрим в будущее на 25 лет вперед. В ней Россия останется в тройке стран по реализации энергетических ресурсов в мире», — обрисовал глобальные перспективы вице-премьер правительства РФ Александр Новак на нефтяном саммите в Альметьевске. На этот раз он проходил под знаком 75-летия «Татнефти», но еще до жестких санкций и экологических ограничений нефтяники успели трансформироваться в «Татнефть+». Главный риск — нехватка квалифицированных специалистов, хотя Высшая школа нефти «притащила» сюда экспортный контракт с «РусВьетсовпетро», связанный с разработкой нефти в Южно-Китайском море. «Если бы заново пошел в школу, то глубже изучал бы химию и иностранные языки», — наставлял Рустам Минниханов молодых ребят, стремящихся к успеху в бизнесе и технологиях.

Нефтяные дроны, стеклопластиковая качалка и замена финских шин

В Альметьевске прошел VI нефтяной саммит, собравший на своей площадке главных идеологов обновленной энергетической стратегии России до 2050 года, принятой в апреле. Несмотря на испепеляющую 35-градусную жару, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и его команда почти весь день провели на разных площадках: деловые встречи в закрытом режиме прошли с руководством «Татнефти» и «Татэнерго», а свободное общение стало возможным на нефтяном саммите со студенческой молодежью из разных регионов страны и зарубежных государств. Вместе с ним в Альметьевск приехал помощник президента РФ Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев, а из давних партнеров «Татнефти» прибыл председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов. Форум проходил в кампусе Высшей школы нефти — оригинального архитектурного сооружения, построенного год назад.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рядом с кампусом на выставке московским гостям показали импровизированную историю нефтедобычи в Татарстане, новые разработки премиальных зимних шин ikon, стеклопластиковую установку и дроны для мониторинга месторождений «Татнефти». «Стоит ли менять надежные финские шины?» — интересовались гости. Это импортозамещение, отвечали шинники. Всего в ассортименте завода во Всеволожске 40 типов шин.

Резидент Иннополиса «Русдронопорт» показал новое программное обеспечение для нефтяных дронов. «Тут мы заменяем оператора, потому что большую часть времени он тратит на обход месторождений. Сейчас тестируется программное обеспечение, туда будут прописаны маршруты движения оператора разработки, дрон — китайский, от компании DJI. Железо само летать не будет», — рассказали представители компании. «Татнефть-Добыча» с прошлого года создала парк дронов. Они летают по обходам по 40 минут и возвращаются обратно на дозарядку. Сейчас разработчики улучшают программное обеспечение. Зачем? «Маршруты обходов меняются, нужно оперативно менять координаты движения в воздухе. Радиус облета — около 5 км», — рассказали они.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Общей темой дискуссии стало место и роль татарстанской энергетики в новой стратегии страны, разработанной с учетом изменившейся геополитической ситуации в мире. Как ни крути, но 75-летие «Татнефти», совпавшее по времени с утверждением главного стратегического документа, заставляет переосмыслить курс татарстанской нефтяной компании. В настоящее время она является шестой по объемам добычи нефти в стране с показателем в 27,28 млн тонн. Какие горизонты до 2050 года? Какая динамика запланирована к этому рубежу, если в мире идет уклон в сторону возобновляемой энергии, водородной генерации и других источников «зеленого» топлива?

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что добыча углеводородов остается в приоритете над остальными видами энергоресурсов. Он сообщил, что потребление энергоресурсов в мире вырастет на 20% к 2050 году.

— Углеводородные ресурсы, несмотря на активное развитие возобновляемых источников энергии (водородных технологий, атомной энергетики), все равно будут занимать лидирующее положение, — уверенно заявил зампред правительства и добавил, что власти видят большой потенциал в том, чтобы развивать нефтяную промышленность.

Загвоздка в том, что рентабельную добычу до сих пор обеспечивали западные нефтесервисные компании. С их уходом встала задача по замещению больше 2 тысяч видов критически важного оборудования. «Сейчас остается 220 видов по 7 направлениям, и этот вопрос надо закрыть к 2027 году», — уточнил позднее Александр Новак.



3,5 млрд тонн — еще не все, что можно взять с Ромашкинского месторождения

Говоря о «Татнефти», Новак признал, что татарстанские нефтяники вытянули советскую экономику. Они добыли 3,5 млрд тонн с начала разработки Ромашкинского месторождения в 1948 году. Но тут же сделал поправку. «Хотя мне сказали, что история (татарской нефти) ведется с 16-го века, чему удивился. Конечно, ее использовали не для двигателя внутреннего сгорания», — улыбнулся он. Днем на выставке Новаку показали историческую карточку 1568 года с отрывком из писцовых книг Казани, где говорится, что «нефть перепускают на дворе».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Возвращаясь к реальному времени, он напомнил, что в 1950-е годы республика была лидером по добыче нефти в России, а в 1960 годы добывала одну треть. «Но в этом году мы «рванули» до 500 млн тонн, поэтому доля «Татнефти» в общем объеме добычи нефти в стране заметно снизилась», — рассказал он. Несмотря на почтенный «возраст» месторождения, зампред правительства РФ видит ресурс для продолжения здесь добычи. «Из 10 млрд тонн извлечено 3,5 млрд. Впереди новая эпоха, но без современных технологий не обойтись», — заметил он.

Не просто качать нефть

Тогда гендиректору Наилю Маганову предложили обрисовать будущий облик «Татнефти». «Не «Татнефти», а «Татнефть плюс»! — уточнил модератор саммита Сергей Брилев, намекая на диверсификацию «Татнефти». Здесь есть и нефтепереработка, и шинный бизнес, и трубы. «Наша задача — приумножать стоимость и ценность компании для республики и страны», — пояснил Маганов. Но ДНК останется прежним.

— Мы хотим оставаться энергетической компанией, — сказал он. — Но сегодня не просто качать нефть. Требуется огромная наука. Представьте, если при фонде в 50 тысяч пробуренных скважин мы бы прекратили разработку, отобрав 30% процентов запасов.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом «Татнефть» делится своими наработками в геологоразведке и нефтедобыче с казахстанскими компаниями. Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов рассказал, что вместе с татарстанскими нефтяниками пробуривает скважину в Прикаспийском бассейне, а сама компания вкладывает огромные ресурсы в геологоразведку. Это приоритет №1. Он сообщил, что составлен атлас по 15 осадочным бассейнам с запасом в 76 млрд т. Но разведочные работы ведутся на пяти из них, а коэффициент извлечения нефти — 40%. Увеличить нефтеотдачу казахстанские нефтяники рассчитывают вместе с «Татнефтью».

На разработку в Южно-Китайском море

Другим экспортным направлением может стать Вьетнам. Как рассказал «Реальному времени» ректор ВШН Александр Дьяконов, на прошлой неделе был подписан договор с вьетнамской компанией по разработке месторождения в Южно-Китайском море (омывает берега Вьетнама). Скорее всего, речь идет о контракте с СК «РусВьетсовпетро», которая ведет нефтедобычу с «Зарубежнефтью». В этом году президент страны ратифицировал межправительственные соглашения с Вьетнамом.



Конечно, ВШН не может предоставить операторское сопровождения контракта, а будет оказывать услуги по химическому анализу керна и проб добычи. Кстати, технологии морской нефтедобычи считаются наиболее дорогостоящими. Это важное приобретение для вуза, так как до сих с СП «Зарубежнефтью» по вьетнамскому направлению работал известный московский вуз РГУ нефти и газа им. Губкина. К слову, КФУ продолжает сотрудничать с «Казмунайгаз», рассказал глава института нефтегазовых технологий Данис Нургалиев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сегодня нефтяники находятся в таком моменте, когда высокие технологии определяют жизнеспособность отрасли. Научные исследования и инновационные разработки по извлечению нефти — первая задача для любой компании, — считает Александр Дьяконов. — С другой стороны, действуют постоянные ограничения — это экологические требования, экономические санкции. Это заставляет нефтяную отрасль двигаться быстрее в направлении высоких технологий, подготовки специалистов, которым придется реализовать новые решения.

Чего не хватает отечественному ТЭК?

Главный риск для реализации обновленной стратегии — дефицит квалифицированных кадров. К такому выводу пришли 38% респондентов во время интерактивного голосования на саммите. Еще 21% зала посчитали, что помешать стратегии может усиление неправомерных односторонних санкций в отношении ТЭК и смежных отраслей. И только 17% респондентов уверены, что помешать может нехватка финансирования. Изменения ценовой конъюнктуры и экологические требования меньше всего влияют на жизнеспособность нефтяных компаний, показало голосование в зале.

Миграция молодых людей из Альметьевска остановилась, так как есть возможность учиться в ВШН, утверждают молодые люди. «Самое главное — мы должны поддерживать студентов. Отучившись, они не должны уезжать», — говорил Рустам Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Что лучше — IT-технологии или ТЭК?» — спрашивали до этого у раиса на встрече со школьниками-победителями конкурса ЦУР.

— Мир меняется так быстро, что сложно прогнозировать. Раньше обучение заканчивалось после института, а сегодня нужно соответствовать цифровым технологиям. Каждые три года нужно проходить переподготовку, мир будет серьезно меняться. Каждый из вас, наверное, думает — эти предметы мне не нужны. Но если бы я заново пошел в школу, то глубже изучал бы химию и иностранные языки. Это два моих упущения. Мой совет: знание математики, физики, химии и биологии помогут стать конкурентными, — ответил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

И добавил, что Высшую школу нефти построили в Альметьевске, а не в Казани или Москве, чтобы «Татнефть» имела кадровую подпитку. Другие дети задавали множество глобальных вопросов о климате и экологии так, что вице-премьер озадачился, откуда у детей-победителей взялись «недетские» вопросы. «Будущее земли в руках молодых», — громко ответила бойкая девочка. «Эта фраза правильная, а если ближе к земле? У вас в школе есть такие уроки? Как вы пришли в молодом возрасте, когда не все взрослые доходят», — не переставал изумляться Новак. Зато помощник президента РФ Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев пообещал включить их в российскую делегацию на международную конференцию по глобальному климату.