Минпросвещения РФ назвало дату завершения учебного года и количество школьников

Впервые за парты сядут 1,5 млн первоклассников

Фото: Артем Дергунов

Учебный 2026/27 год в российских школах завершится не раньше 26 мая, сообщило Минпросвещения, чей ответ приводит РИА 'Новости».

— Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027-го. В школы пойдут около 17,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона — первоклассники, — уточнили в министерстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ведомстве добавили, что образовательные учреждения могут самостоятельно устанавливать сроки на основе данных рекомендаций. «Разрабатывая календарный учебный график, образовательная организация имеет возможность использовать федеральный календарный график или создать собственный на его основе», — отметили в Минпросвещения.

При этом при составлении графика учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия, подытожили в министерстве.

Никита Егоров