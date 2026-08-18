СМИ: США могут разрешить пуски ракет с европейских установок

Смягчение этих правил могло бы решить одну из самых больших проблем Европы

США рассматривают возможность разрешить использовать американские снаряды и ракеты для запуска с европейских пусковых установок, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

«США рассматривает возможность разрешить запускать американские снаряды и ракеты для запуска с европейских пусковых установок, что потенциально устраняет крупное препятствие для совместного использования снарядов в НАТО в военное время», — сообщает издание.

Как отмечается, смягчение этих правил могло бы решить одну из самых больших проблем Европы, стремящейся к созданию дальнобойной реактивной артиллерии: страны НАТО закупают больше пусковых установок, но не все из них могут использовать одни и те же боеприпасы.

В публикации подчеркивается, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия выбрали американскую систему HIMARS, а Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция закупают Euro-PULS, совместно производимую израильской Elbit Systems и европейской KNDS. Один из планировщиков НАТО заявил порталу, что с точки зрения совместимости это может показаться неидеальным вариантом, так как компоненты нельзя просто заменить и войскам придется обучаться работе с различными системами.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Никита Егоров