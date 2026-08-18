Власти Швеции с 2025 задержали уже пять судов с россиянами на борту

Одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер» под российским флагом, было быстро отпущено

С конца 2025 года шведские власти задержали пять грузовых судов, в экипажах которых были россияне. Об этом сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев (цитата по РИА «Новости»).

— С декабря 2025 года шведские власти задержали в общей сложности пять судов, подозреваемых в обслуживании интересов внешней торговли России, — отметил глава российской дипломатической миссии.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер» под российским флагом, было быстро отпущено. По словам Беляева, шведские правоохранительные органы признали, что не имели достаточных оснований для удержания этого судна с точки зрения международного права и национального законодательства Швеции.

В течение 2026 года шведские власти задержали еще четыре судна, все они ходили под иностранными флагами и принадлежали компаниям, зарегистрированным в третьих странах. В связи с этой ситуацией, посольство России в Швеции вмешивалось, чтобы защитить законные права и интересы российских граждан, состоящих в экипажах этих судов, добавил посол.

Никита Егоров