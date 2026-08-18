Власти Швеции с 2025 задержали уже пять судов с россиянами на борту
Одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер» под российским флагом, было быстро отпущено
С конца 2025 года шведские власти задержали пять грузовых судов, в экипажах которых были россияне. Об этом сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев (цитата по РИА «Новости»).
— С декабря 2025 года шведские власти задержали в общей сложности пять судов, подозреваемых в обслуживании интересов внешней торговли России, — отметил глава российской дипломатической миссии.
Он подчеркнул, что одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер» под российским флагом, было быстро отпущено. По словам Беляева, шведские правоохранительные органы признали, что не имели достаточных оснований для удержания этого судна с точки зрения международного права и национального законодательства Швеции.
В течение 2026 года шведские власти задержали еще четыре судна, все они ходили под иностранными флагами и принадлежали компаниям, зарегистрированным в третьих странах. В связи с этой ситуацией, посольство России в Швеции вмешивалось, чтобы защитить законные права и интересы российских граждан, состоящих в экипажах этих судов, добавил посол.
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