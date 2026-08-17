Туроператоры перестали продавать «горящие туры» из-за высокого спроса
Спрос часто превышает предложение
На рынке зарубежного туризма практически исчезли «горящие туры». Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
— В последние годы, после пандемии, спрос зачастую превышает предложение и «горящих туров» нет, — передает ее слова ТАСС.
По ее словам, после пандемии туроператоры стали осторожнее подходить к формированию программ: выкупают ровно столько мест в самолетах и номеров в отелях, сколько уверены, что смогут продать.
Ломидзе также отметила, что сам термин «горящий тур» сегодня часто используется маркетологами как рекламный ход, а не отражает реальную ситуацию на рынке.
Ранее глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина» заявила, что в Китае есть проблемы с туристическим сервисом — далеко не все провинции готовы предоставлять услуги на русском или татарском языках.
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