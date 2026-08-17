Туроператоры перестали продавать «горящие туры» из-за высокого спроса

Спрос часто превышает предложение

Фото: Арсений Фавстрицкий

На рынке зарубежного туризма практически исчезли «горящие туры». Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— В последние годы, после пандемии, спрос зачастую превышает предложение и «горящих туров» нет, — передает ее слова ТАСС.

По ее словам, после пандемии туроператоры стали осторожнее подходить к формированию программ: выкупают ровно столько мест в самолетах и номеров в отелях, сколько уверены, что смогут продать.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ломидзе также отметила, что сам термин «горящий тур» сегодня часто используется маркетологами как рекламный ход, а не отражает реальную ситуацию на рынке.

Ранее глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина» заявила, что в Китае есть проблемы с туристическим сервисом — далеко не все провинции готовы предоставлять услуги на русском или татарском языках.

Вадим Вахрушев