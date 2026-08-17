Минниханов предложил создать в Татарстане особую территорию для разработчиков БПЛА

Проект предполагает введение регуляторной «песочницы» и особых условий для разработчиков

В Татарстане может появиться особая территория для развития беспилотной авиации. Как сообщила пресс-служба Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) со ссылкой на главу республики Рустама Минниханова, регион рассматривает возможность создания так называемого «беспилотного офшора» — специализированной площадки с особыми условиями для разработчиков и производителей, а также с запуском регуляторной «песочницы».

— На территории Иннополиса экспериментальный правовой режим можно ввести уже сейчас — пространство и компетенции для этого вполне готовы, — передает его слова ТАСС.

Глава республики отметил, что у Татарстана уже есть собственные наработки в этой сфере: модельный ряд беспилотников, логистические решения и системы управления.

По словам главы республики, «беспилотный офшор» даст возможность испытать инновации и предпринимательские подходы на практике, не ожидая внесения правок в законы.

Ранее на форуме «РОСТКИ» в Казани обсудили развитие беспилотной авиации.

Вадим Вахрушев