Народные промыслы стали приоритетом креативной экономики Татарстана

Народно-художественные промыслы стали одним из приоритетов креативной экономики республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане народные промыслы включили в число главных направлений креативной экономики. Об этом на полях форума «РОСТКИ» в интервью сообщил гендиректор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич.

— Наша задача сейчас — определить именно те несколько ведущих направлений, которые будут развивать идентичность республики, но параллельно сохранять культуру и традиции, — передает его слова ТАСС.

Хотя этот сектор не дает большого вклада в ВВП, он крайне важен для сохранения истоков и культурного наследия.

Тепавчевич также отметил, что в Татарстане уже работает крупный креативный кластер — Центр уникального мастерства. Сейчас в нем задействовано более 60 резидентов, которые развивают 18 направлений народных промыслов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в республике особую территорию для развития беспилотной авиации — так называемый «беспилотный офшор».

Вадим Вахрушев