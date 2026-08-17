Минздрав обязал больницы передавать данные об инфекциях иностранцев в МВД

Иностранцы также должны будут проходить медосвидетельствование в течение 30 дней с момента въезда

Фото: Михаил Захаров

Минздрав России подготовил проект приказа, который обяжет больницы и поликлиники передавать в МВД и Роспотребнадзор сведения о выявленных инфекционных заболеваниях и эпизодах наркопотребления у иностранных граждан.

— Если во время оказания медпомощи иностранному гражданину, например по результатам медосмотра или других медицинских обращений, будут выявлены инфекционные заболевания или установлен факт употребления наркотических средств, медорганизации также будут передавать информацию об этом в МВД России и Роспотребнадзор, — передает информацию «Интерфакс».

В Минздраве пояснили, что нововведение направлено на сохранение санитарно-эпидемиологической безопасности в стране и обеспечение достоверности медицинских заключений.

Проект приказа войдет в федеральный закон, который должен вступить в силу с 1 сентября. Согласно новым правилам, иностранные граждане обязаны пройти медосмотр в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем проходить его ежегодно.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий ограничивать права иностранных владельцев активов из недружественных государств по сделкам, заключенным после 22 февраля 2022 года.

Вадим Вахрушев