Непростое межсезонье «Ак Барса», Перасович покинул УНИКС, Иванович — в «Зените»

Седьмой выпуск «На пределе»

Фото: интернет-издание "Реальное время"

Почему Велимир Перасович покинул УНИКС? Кто таков новый главный тренер «Зенита» — Душко Иванович? Как у «Ак Барса» складывается межсезонье? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в седьмом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.





Перасович покинул УНИКС. Хорватский тренер устал от работы в России?

Единая лига ВТБ не часто нас балует громкими новостями и сенсациями. Хотя на днях сразу несколько инфоповодов произвели фурор среди поклонников российского баскетбола. Хорватский наставник УНИКСа Велимир Перасович спустя пять лет работы покидает казанский УНИКС. Величина и фигура для татарстанской команды была огромной, потому что пять полных сезонов югославский специалист честно и довольно успешно отпахал в Казани. Именно Перасович привел УНИКС к золотым медалям в 2023 году и тем самым закрыл главный гештальт президента команды Евгения Борисовича Богачева, который, может, уже и смирился к тому времени, что в эру гегемонии ЦСКА его детищу будет не суждено поднять трофей над головой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее Велимир Перасович все-таки золото УНИКСу принес, тем самым навсегда вписав свое имя в богатую историю клуба. Когда Перасович только заходил в казанский клуб, было много полемики, как тренер будет выстраивать работу с иностранцами. Потому что далеко не каждый легионер может выдержать наставника старой закалки: деспотичного, сурового и очень требовательного. И за годы работы Перасовича в УНИКСе, конечно, были примеры игроков, которые как быстро заходили в команду, так и скоропостижно ее покидали. Но в большинстве своем иностранцы под руководством Перасовича выходили на совершенно новый уровень игры. И здесь можно вспомнить, например, состав УНИКСа сезона 2021/22. Это был дебютный год Перасовича на посту главного тренера УНИКСа.

Например, Марио Хезонья — главная звезда одного из сильнейших клубов Евролиги, мадридского «Реала». В УНИКС он приходил из «Панатинаикоса» в статусе очень проблемного игрока, испытывающего кризис. Но пожалуйста — под крылом Перасовича Хезонья вновь обрел себя, и вот уже четыре года это ключевой баскетболист основного состава мадридского «Реала».

Есть еще два значимых игрока. Лоренцо Браун — это одна из главных звезд «Олимпии Милан». Айзея Кэннан в 35 лет — это по-прежнему крепкий игрок уровня Евролиги, баскетболист, востребованный в Европе. В те годы у УНИКСа была очень сильная команда, способная мечтать о высоких задачах в плей-офф. И, возможно, если бы не отстранение наших клубов весной 2022 года от международных соревнований, УНИКС вполне мог пошуметь в Евролиге, а может, даже дойти до «Финала четырех».

При всем своем специфичном подходе к работе с легионерами глупо отрицать, что Перасович мог доставать из них максимум. Это касается и Ненада Димитриевича, и Джалена Рейнольдса. При хорватском тренере УНИКС был всегда очень ярок даже в отсутствие еврокубков. А сколько болельщиков у казанской команды прибавилось за последние сезоны!

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Перасовича наверняка очень хотели оставить в УНИКСе и Евгений Богачев, и министр спорта Владимир Леонов. Но тренер решил взять паузу, видимо, просто устав от работы. Знаменитые «восьмерки» Перасовича в системе баскетбола УНИКСа были, конечно, хороши. Но в последние годы казанцы, увы, ничего не могли противопоставить ЦСКА. Поэтому и УНИКСу нужна перезагрузка с новым наставником, и Перасович заслужил однозначно интересного вызова в Евролиге. Говорят, что хорватский тренер очень ждет предложения от «Басконии». Не чужой клуб для Перасовича, к слову.

Не прогадал ли «Зенит», пригласив к себе Душко Ивановича?

Баскетбольный «Зенит» с недавнего времени возглавил Душко Иванович — 68-летний тренер, который после «Химок» в Европе сменил пять команд. Последним местом работы Ивановича была «Виртус», с которой, надо признать, ничего дельного ему показать не удалось.

Почему вообще «Зенит» остановился на кандидатуре этого тренера? Есть забавный символизм в том, что петербургский клуб возглавил специалист, очень близкий к типажу Велимира Перасовича. Напомним: когда УНИКС героически выбил «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ, в руководстве «сине-бело-голубых» не сомневались, какого специалиста они хотят видеть на следующий сезон. Кандидатура Перасовича им подходила идеально.

Однако тренер после длительного романа с Казанью не особо захотел идти в логово принципиального соперника. И, видимо, «Зенит», посуетившись, нашел «Перасовича-заменителя» в лице Душко Ивановича.

bc-zenit.com

Такой же жесткий, принципиальный и довольно нетерпимый в работе. Интересно посмотреть, как югославский специалист покажет себя в Санкт-Петербурге. Потому что «Зенит» — организация, будто бы обеспечивающая игроков небывалым комфортом. А сейчас из пятизвездочного отеля баскетболистам придется переселиться в полевой палаточный лагерь.

Говорят, у Душко Ивановича очень тяжелые сборы, он выворачивает наизнанку в прямом смысле игроков на тренировках, объясняя это тем, что «тяжело в учении — легко в бою». Но поймут ли такой подход к работе легионеры, примут ли они стиль Ивановича?

Как проводит «Ак Барс» межсезонье?

Чуть больше месяца остается до начала летних сборов у команд КХЛ. Пока игроки наслаждаются отдыхом, руководители клубов проводят изнурительные трансферные селекции. У кого-то она получается более плодотворной, как, например, у «Автомобилиста», «Спартака», «Металлурга» или «Амура». А есть команды, которые, по общему ощущению, легли на дно в первый месяц межсезонья. Красноречивые примеры — минское «Динамо» и «Ак Барс».

Хотя, если останавливаться, например, на казанском клубе, то не все так однозначно. «Ак Барс» ведет конструктивные переговоры практически со всеми хоккеистами, у которых истек контракт в мае этого года. Загвоздка в том, что руководство «барсов» не может договориться по условиям с этими игроками. Кто-то просит заоблачную зарплату, как, например, защитник Илья Карпухин или форвард Александр Барабанов, запросы которых, к слову, удовлетворил «Автомобилист».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По аналогичной причине в «Металлург» ушел нападающий Нэйтан Тодд. Уральцы дали контракт канадскому форварду с зарплатой в 100 млн рублей с учетом бонусов. По недавним заявлениям нескольких инсайдеров, Артем Галимов рискует не остаться в «Ак Барсе», так как его не устраивает срок контракта, на котором настаивает казанский клуб.

Безусловно, прошлый сезон был выдающимся для «Ак Барса». В сентябре 2025 года мало кто ожидал, что Казань пройдет хотя бы первый раунд. Но терпение руководителей, работа Анвара Гатиятулина над ошибками в нужный момент и подбор высококлассных хоккеистов сделали свое дело — команда дошла до Кубка Гагарина, блестяще проведя первые три раунда против «Трактора», минского «Динамо» и «Металлурга».

Глядя на то, что происходит с селекцией «Ак Барса» сейчас, как-то сложно понять, какой команда будет на следующий сезон. Вокруг кого Анвару Гатиятулину строить свой хоккей, в первую очередь в нападении? Да и не только в ростере атаки сейчас пробоина у казанцев. Неясно в том числе, останется ли на следующий сезон основной вратарь в команде — Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы довольно инертно проводят первый месяц межсезонья. С другой стороны, такая топовая организация, как «Ак Барс», всегда будет смотреть в сторону рынка НХЛ, где 1 июля откроется трансферное окно.

В частности, нет сомнений, что казанцы будут бороться за нападающего Евгения Дадонова. Если этот хоккеист не получит предложения из-за океана, то, очевидно, вернется в Россию. А с уходом Ильи Сафонова в «Ак Барсе» наблюдается острый дефицит сильных центральных нападающих.

Поэтому лишние поводы для паники казанские болельщики сейчас себе создавать не должны. «Ак Барс» приучил в последние годы, что вплоть до зимы работа на трансферном рынке у клуба не заканчивается никогда.

Только вот вопрос: эффективна ли такая система работы в контексте амбиций на Кубок Гагарина? Ведь, как показала практика «Локомотива» или ЦСКА, команда должна выстраиваться системно, если она мечтает о трофее. Можно выстрелить в один сезон, но вдолгую такой подход сложно назвать логически правильным.