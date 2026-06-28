Прокуратура организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке Челнов

Мэр Автограда Наиль Магдеев уже посетил дом, где случилось ЧП

Фото: прокуратура РТ

В Челнах прокуратура организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в местной многоэтажке на Проспекте Мира.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал зампрокурора города Марат Шрша.

— Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мэр Автограда Наиль Магдеев уже посетил дом, где в 11 подъезде на 2 этаже однокомнатной квартиры произошел хлопок бытового газа.

Как сообщила пресс-служба мэрии, опасности разрушения конструкций подъезда нет, жителей пустили в квартиры, электричество подключено.

— Сейчас идёт процесс составления актов, начата уборка территории возле дома. Пострадавшую женщину доставили с ожогами в БСМП, — говорится в сообщении.

Никита Егоров