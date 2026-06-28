Прокуратура организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоэтажке Челнов
Мэр Автограда Наиль Магдеев уже посетил дом, где случилось ЧП
В Челнах прокуратура организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в местной многоэтажке на Проспекте Мира.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал зампрокурора города Марат Шрша.
— Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Мэр Автограда Наиль Магдеев уже посетил дом, где в 11 подъезде на 2 этаже однокомнатной квартиры произошел хлопок бытового газа.
Как сообщила пресс-служба мэрии, опасности разрушения конструкций подъезда нет, жителей пустили в квартиры, электричество подключено.
— Сейчас идёт процесс составления актов, начата уборка территории возле дома. Пострадавшую женщину доставили с ожогами в БСМП, — говорится в сообщении.
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