Рустам Минниханов: «ТАИФу — успехов в реализации намеченных планов, а республика окажет полную поддержку»

Группа ТАИФ подвела итоги деятельности в 2025 году и поделилась планами на ближайшее десятилетие

Фото: Роман Хасаев

Итоги финансово-хозяйственной деятельности и участия Группы ТАИФ в социальных программах республики в 2025 году подведены на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ТАИФ» — головной компании многопрофильного холдинга. Участие в заседании принял раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Подробности — в материале «Реального времени».

Главный вектор 2025 года — развитие и эффективность

Минувший год для Группы ТАИФ стал юбилейным: с момента основания одного из крупнейших многоотраслевых холдингов страны исполнилось 35 лет. И на протяжении всей истории становления и развития Группы компаний ее миссия оставалась и продолжает оставаться неизменной: «быть в первых рядах предприятий,обеспечивающих прогресс Татарстана и России». В цифрах с 1995 по 2025 годы — вклад предприятий Группы ТАИФ в развитие страны превысил 3,5 трлн рублей: это и налоги, и инвестиции в развитие инфраструктуры, и благотворительные проекты, и работа над сохранением экологии.

Тимур Шигабутдинов: «В прошедшем 2025 году главным вектором нашей работы стала формула — «Развитие и эффективность». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В своем выступлении генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов подчеркнул:

— Масштабные мощности требуют современного управления. Именно поэтому в прошедшем 2025 году главным вектором нашей работы стала формула — «Развитие и эффективность».

Ключевой элемент системы устойчивого развития Группы ТАИФ — здоровье и безопасность и каждого сотрудника, и производств. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках воплощения формулы акценты делались на повышение производительности труда (разработана и внедряется стратегия организационных улучшений). Идет активное внедрение инноваций, ядром реализуемого портфеля стала масштабная программа цифровизации производств. Особое внимание уделяется проектам управления надежностью, включая цифровой аудит, непрерывную инструментальную диагностику и динамическое планирование ремонтных программ. Еще один ключевой элемент системы устойчивого развития — здоровье и безопасность каждого сотрудника компаний Группы, и непосредственно — производств.

«ТАИФ сохраняет главное — стабильное движение вперед»

— Результаты всегда могли бы быть больше и лучше, — общаясь с журналистами уже после подведения итогов работы Группы ТАИФ в минувшем году отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов. — 2025 год и для всей страны, и для республики, и для компании не был простым, как и каждый год. Это и большое давление со стороны международных рынков, и непростая внутренняя денежно-кредитная политика. Все это, естественно, оставило отпечаток на финансовых результатах.При этом 2025 год показал, что ТАИФ сохраняет самое главное: стабильное поступательное движение вперед. Те результаты, что были достигнуты, являются твердым базисом и основной дальнейшего стратегического развития Группы ТАИФ до 2035 года.

Тимур Шигабутдинов: «ТАИФ сохраняет самое главное: стабильное поступательное движение вперед». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Группа ТАИФ остается социально ориентированным бизнесом. 2025 год не стал исключением: объем социальных инвестиций, и благотворительная деятельность на безвозмездной основе по итогам прошедшего года в денежном выражении составила порядка 2 млрд рублей. Это и поддержка развития профессионального и любительского спорта, и инвестиции в сохранение исторических и культурных памятников, и поддержка непосредственно культурных начинаний.



Под патронажем Группы ТАИФ находятся баскетбольные клубы «Крылья Барса» и «Тулпар». Реальное время / realnoevremya.ru

Большое внимание уделяется адресной помощи нуждающимся — часть задач в этом направлении, сегодня делегирована созданному благотворительному фонду «Сокровенное», получившему в 2025 году статус СОНКО (социально ориентированной некоммерческой организации).

Рустам Минниханов: «ТАИФ-НК» — уникальное предприятие»

Раис Татарстана высоко оценил эффективность работы Группы ТАИФ, подчеркнув, что республика и видит, и ценит все, что уже проделано и что еще продолжает проводиться по модернизации и совершенствованию производственных мощностей. В частности — в нефтепереработке.

Раис Татарстана высоко оценил эффективность работы Группы ТАИФ. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— «ТАИФ-НК» — уникальное предприятие! Такой выход светлых нефтепродуктов! 91,3% из тонны сырья. Глубина переработки — 98,8%! Наш второй нефтеперерабатывающий комплекс — ТАНЕКО демонстрирует показатели, соответственно, 90% и 96%, но это совершенно новый, современный комплекс, а на ТАИФ-НК такие результаты достигнуты за счет модернизации, — акцентировал внимание участников заседания Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «ТАИФ-НК» — уникальное предприятие!». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

40% прямогонного бензина (1,2 млн тонн), каждый четвертый литр дизельного топлива (3 млн тонн) и 17% бензина (0,6 млн тонн), произведенных в 2025 году в Республике Татарстан, были получены на мощностях АО «ТАИФ-НК».

АЗС Группы ТАИФ — это треть всех заправочных станций республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана отметил также, что сеть АЗС Группы ТАИФ — это треть всех заправочных станций республики. Доля сети на рынке АЗС Татарстана превысила 30% и остается гарантом сохраняющейся стабильности на рынке топливной розницы РТ.

Рустам Минниханов: «ТГК-16» — это одна из основных наших энергетических компаний». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также он подчеркнул значимость для республики генерирующей составляющей Группы ТАИФ:

— «ТГК-16» — это одна из основных наших энергетических компаний. По электричеству, может быть, она и занимает примерно четверть объемов поставок, а вот в части теплоснабжения— это уже гораздо большая доля (57% потребления в РТ — прим. ред.), —отметил раис республики.

Рустам Минниханов: «ТАИФ ставит перед собой амбициозные задачи. Республика это поддерживает»

Как отметил в своем докладе Тимур Шигабутдинов:

— В текущих реалиях наша главная задача — выжать максимум из имеющихся возможностей. Для этого мы выстроили четкую систему тактических приоритетов:

Безопасность и эффективность производства — жесткий контроль процессов и бережливый подход к ресурсам;

Рыночная стабильность — сохранение гарантированного сбыта продукции в условиях волатильности цен и логистических ограничений;

Фокус внимания — реализация организационных проектов, цифровая трансформация и сохранение уникального кадрового потенциала;

Главный вектор — уверенный старт реализации новых крупных инвестиционных проектов.



Тимур Шигабутдинов: «Многие проекты этой программы уже прорабатываются, а некоторые уже и выполняются». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Говоря об инвестиционных проектах, Тимур Шигабутдинов уточнил, что речь о следующем масштабном этапе Стратегии развития компаний Группы ТАИФ, рассчитанном на период до 2035 года:

— Многие проекты этой программы уже прорабатываются, а некоторые уже и выполняются. А следующий этап стратегической программы будет актуализироваться каждый год.

Только в период на 2026-2027 годы, как рассказал генеральный директор головной компании Группы ТАИФ, предстоит масштабная работа в области нефтепереработки, повышения эффективности управления надежности, работы над достижением проектных показателей по глубине переработки и извлечению светлых нефтепродуктов на производствах «ТАИФ-НК». Большое внимание будет уделено модернизации действующих и строительству новых мощностей генерации электрической и тепловой энергии. Относительно новым направлением для Группы ТАИФ станет погружение в направление девелопмента.

Рустам Минниханов: «ТАИФ продолжает работу, свое развитие, ставит перед собой амбициозные задачи». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов подчеркнул:

— Мы видим, какие непростые условия складываются: и финансово-кредитные, и санкционные… но компания продолжает работу, свое развитие, ставит перед собой амбициозные задачи, серьезно расширяет свои инвестиции. Нам — республике — это очень импонирует. Пожелаем компании реализовать все намеченные планы. А республика со своей стороны окажет полную поддержку и в реализации этих планов, и в текущей деятельности.

Раис Татарстана также выразил уверенность, что трудности, с которыми пришлось столкнуться экономике республики в целом и ТАИФа в частности, — временные. И совместными усилиями, они обязательно будут преодолены. Он поблагодарил руководство, акционеров и трудовые коллективы компаний Группы ТАИФ за ответственную работу и пожелал достигнуть еще более высоких результатов.