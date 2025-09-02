Татарстан получит почти 680 млн рублей на поддержку трудовой занятости

В том числе на обучение сотрудников ОПК

Фото: Артем Дергунов

Татарстан оказался на втором месте в топ-5 регионов по получению субсидий по борьбе с безработицей. Из госбюджета республике выделят 658 млн рублей на повышение эффективности службы занятости и более 21 млн рублей на обучение и повышение квалификации работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Лидером по получению субсидий стал Приморский край, на него выделят более 740 млн рублей, из которых 385 млн пойдет на дополнительные мероприятия в сфере занятости, 350 млн на повышение эффективности службы, а на обучение рабочих ОПК — только 3,9 млн рублей.



После Приморского края и Татарстана расположились Омская, Оренбургская и Волгоградская области с общими объемами вложений в 555, 524 и 438 млн рублей соответственно.

Еще в мае 2025 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, составив всего 2,2%. Однако количество вакансий на одного безработного остается ниже исторических максимумов.

Ранее кадровый центр Татарстана выдал субсидий на сумму свыше 10 млн рублей для поддержки безработных женщин. Они получили по 145,1 тыс. рублей на открытие собственного дела.



Наталья Жирнова