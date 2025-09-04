Татарстан получит дополнительное финансирование на подготовку кадров для АПК

Это стало возможным благодаря перераспределению ранее выданных субсидий

Фото: Максим Платонов

Правительство перераспределило средства на обеспечение кадрами агропромышленного комплекса (АПК) в помощь 24 регионам, обратившимся с просьбой о дополнительной поддержке, в том числе Татарстану. Об этом стало известно из распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина от 1 сентября на официальном портале федерального органа.



Средства будут направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Субсидии пойдут на целевую подготовку студентов сельскохозяйственных вузов, компенсацию затрат на проживание обучающихся и выплату премий сотрудникам ключевых проектов АПК.

Общая сумма перераспределенных финансов составляет более 1,3 млрд рублей. Конечные субсидии для Татарстана составляют чуть более 780 млн рублей, первоначальная сумма — неизвестна.

— Рассчитываем, что такой подход повысит конкурентоспособность нашего агропромышленного комплекса и будет способствовать появлению рабочих мест на селе, — отметил Михаил Мишустин.

Помимо Татарстана, в этот список вошли республики Марий Эл, Удмуртия и Башкортостан, а также еще 20 регионов.

Наталья Жирнова