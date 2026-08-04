Мужская сборная России не поедет на чемпионат мира 2027 года по волейболу
Такое решение было принято в связи с отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов
Мужская сборная России не поедет в Польшу на чемпионат мира 2027 года. Такое решение было принято в связи с отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
— Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики, — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.
В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, добавил он. Соревнования в 2027 году примут США и Канада.
— Ожидаем справедливого решения, которое пойдет на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт еще зрелищнее и конкурентнее, — говорит Шевченко.
Напомним, в июле IVB (Международная федерация волейбола) выступила с заявлением, что теперь российские национальные команды смогут принимать участие в официальных турнирах под эгидой организации. Какой турнир станет первым для российских сборных (мужской/женской) и вокруг каких игроков строились бы команды — в материале «Реального времени».
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