Егор Тесленко: «Сильнейший ли Даку нападающий в РПЛ? 100% — да»

Защитник «Рубина» прокомментировал слухи о возможном трансфере албанского нападающего в другую команду РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Егор Тесленко в разговоре с корреспондентом «Реального времени» оценил уровень мастерства нападающего Мирлинда Даку, а также прокомментировал разговоры о возможном уходе албанского форварда в другую команду РПЛ.

— Егор, говорил ли Даку какую-то прощальную речь в раздевалке перед матчем с «Акроном»? Можно ли сказать, что это был последний его матч за «Рубин»?

— Я думаю, вы все узнаете, когда выйдут официальные новости. Церемония прощания с Даку не была запланированной. Наверное, так вышло из-за того, что мы провели уже три сезона вместе. Мы как одна семья, поэтому захотелось просто поддержать в важный период его карьеры.

— На твой взгляд, Даку — сильнейший нападающий в РПЛ?

— 100% — да

На минувших выходных «Рубин» победил на выезде «Акрон» со счетом 2:1. В третьем туре РПЛ казанцы сразятся дома с «Оренбургом».

Евгений Романов