Российские прыгуны в воду взяли серебро на чемпионате Европы

Россияне набрали 408,99 балла, уступив только немецкому дуэту

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российские прыгуны в воду пополнили медальную копилку сборной. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

По итогам шести попыток наш дуэт набрал 408,99 балла. Этого оказалось достаточно для второго места, но не для победы — золото уверенно взяли немцы Лу Массенберг и Жонатан Шауэр с 423,84 балла.

— Большая ответственность — первый чемпионат Европы, на который нас допустили. Были недочеты, но я доволен более чем на сто процентов, потому что у меня была страшная травма — я ее залечил и наконец смог достойно выступать, — поделился Кузнецов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за травмы Кузнецов пропустил чемпионат мира 2025 года в Сингапуре.

Бронза досталась итальянцам Стефано Белотти и Маттео Санторо, остановившимся на отметке 386,07.

— Спасибо Жене, что он справился — это было нелегко после такой травмы. Мы справились сегодня. Мы достойно прошли столь долгий перерыв, который мы пропустили. Вернулись — и считаю, что это достойно, — добавил Шлейхер.

Ранее российские спортсмены уже завоевали несколько медалей, включая золото синхронисток в командной произвольной программе.

Вадим Вахрушев