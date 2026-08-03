«Рубин» арендовал защитника сборной Узбекистана

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа

Фото: взято из телеграм-канала ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» усилил оборону игроком сборной Узбекистана. Клуб арендовал защитника Жахонгира Урозова у самаркандского «Динамо», сообщила пресс-служба узбекистанской команды.

— Футболист перешел в «Рубин» из самаркандского «Динамо» на правах аренды до конца 2026 года и будет выступать под номером 13, — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и предусматривает опцию выкупа. По данным Transfermarkt, «Рубин» заплатил за аренду 100 тысяч евро.

Урозову 22 года. За «Динамо» он провел 55 матчей и забил один гол. Ранее он играл за «Бунедкор» и турецкий «Эюпспор». В составе сборной Узбекистана защитник принял участие в двух матчах чемпионата мира — 2026.

Ранее «Рубин» одержал гостевую победу над «Акроном».

Вадим Вахрушев