Начо об игре с Ходжей в центре полузащиты: «У нас отличная химия»

Чилиец лестно отозвался о работе в тандеме с балканским партнером

Фото: Реальное время

Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра (Начо) в разговоре с корреспондентом «Реального времени» высказался об игре в центре полузащиты с Велдином Ходжей.

— У нас отличная химия, он классный игрок, замечательный человек. Мне очень нравится с ним играть вместе. Считаю, что в будущем он может стать не только звездой РПЛ, но и тем какого-то другого сильного европейского чемпионата, — сказал Начо.

Кроме того, чилийский футболист прокомментировал разговоры о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку из «Рубина».

— Даку очень переживал, потому что сказал, что это может быть его последняя игра за «Рубин». Все его поддержали, потому что он очень хороший человек. Мы все желаем ему добра и успехов в его карьере, — отметил Начо.

В третьем туре РПЛ «Рубин» встретится дома с «Оренбургом».



Евгений Романов