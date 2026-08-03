Российские синхронистки завоевали первое золото ЧЕ в Париже
Команда набрала 285,0346 балла, опередив Испанию и Италию
В Париже завершились командные соревнования синхронисток в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Победу одержала сборная России, завоевавшая первое золото турнира.
Россиянки набрали 285,0346 балла. Серебро досталось Испании (282,3541), бронза — Италии (256,1558).
Честь страны защищали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Ранее российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали бронзу чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».