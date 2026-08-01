Константин Нижегородов: «Даку — человечище с большой буквы»

Защитник «Рубина» высказался об албанском нападающем

Фото: Реальное время

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов по окончании матча второго тура РПЛ с «Акроном» (2:1) прокомментировал итоги встречи, а также высказался о нападающем Мирлинда Даку.

— Кость, как считаешь, получилось у «Рубина» реабилитироваться за досадное поражение от «Краснодара» неделей ранее?

— Мы с ребятами договорились собрать все силы на футбольном поле и добиться положительного результата. Очень рады, что получилось сегодня победить!

— Много разговоров сейчас ведется о вероятном уходе Мирлинда Даку из «Рубина». Мы прекрасно его знаем как футболиста, а какой он как человек?

— Человечище с большой буквы. Каких бы результатов он ни добивался на футбольном поле, он всегда оставался человеком, простым парнем. Только положительные слова о нем могу сказать.





Евгений Романов