Мошенники начали рассылать письма от имени Роспотребнадзора

Ведомство сообщило о массовой рассылке уведомлений с QR-кодами

Фото: Реальное время

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают на электронную почту письма от имени ведомства о проведении внеплановых проверок.

— Идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг, — сказано в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. В официальных письмах ведомства есть уникальный номер мероприятия, QR-код и контактные телефоны исполнителя, но никогда — требования об оплате.

Ранее в МВД России уже предупреждали о росте мошеннических схем через домовые чаты.

Вадим Вахрушев