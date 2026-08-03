Путин назначил Дмитрия Догадкина послом РФ в Сирии
С прежнего посла Александра Ефимова полномочия сняты
Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирийской Арабской Республике. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Одновременно другим распоряжением главы государства своих полномочий лишился прежний посол в Дамаске — Александр Ефимов.
Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщил, что Москва и Джакарта ведут переговоры о строительстве космодрома по инициативе индонезийской стороны.
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