Зеленский назначил Клименко* секретарем СНБО

Его предшественник Рустем Умеров* возглавил Службу внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Клименко* секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Другим указом Рустем Умеров* освобожден от этой должности и назначен главой Службы внешней разведки. Документы датированы 3 августа.

— Документы датированы 3 августа. Там же размещен указ об увольнении Умерова* с поста секретаря СНБО, — сообщает ТАСС.

На совещании с украинскими послами Зеленский заявил, что это позволит Умерову* больше заниматься дипломатией, обороной и переговорами с США и другими партнерами по завершению боевых действий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время встречи в Белом доме призвал Владимира Зеленского завершить войну.

Вадим Вахрушев