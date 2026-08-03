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Зеленский назначил Клименко* секретарем СНБО

15:17, 03.08.2026

Его предшественник Рустем Умеров* возглавил Службу внешней разведки

Зеленский назначил Клименко* секретарем СНБО
Фото: скриншот видео reuters.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Клименко* секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Другим указом Рустем Умеров* освобожден от этой должности и назначен главой Службы внешней разведки. Документы датированы 3 августа.

— Документы датированы 3 августа. Там же размещен указ об увольнении Умерова* с поста секретаря СНБО, — сообщает ТАСС.

На совещании с украинскими послами Зеленский заявил, что это позволит Умерову* больше заниматься дипломатией, обороной и переговорами с США и другими партнерами по завершению боевых действий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что во время встречи в Белом доме призвал Владимира Зеленского завершить войну.

Вадим Вахрушев
Справка

* Внесены в список экстремистов и террористов.

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