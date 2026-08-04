Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Будет переменная облачность без существенных осадков
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.
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