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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 04.08.2026

Будет переменная облачность без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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