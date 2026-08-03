Участок улицы Петра Витера закроют с 3 августа по 28 октября
Причина — восстановление участка коллектора ливневой канализации
В Казани введут временные ограничения движения на улице Петра Витера. Проезд частично закроют с 3 августа по 28 октября на участке от улицы Михаила Миля до улицы Дементьева.
— Причиной стало восстановление участка коллектора ливневой канализации, — сообщает мэрия города.
В Казани также продолжается реконструкция канализационного коллектора на улице Технической, которая завершится в октябре. Объект 1974 года постройки ремонтируют методом спиральной навивки, он обслуживает около 300 тысяч абонентов.
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