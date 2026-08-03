Участок улицы Петра Витера закроют с 3 августа по 28 октября

Причина — восстановление участка коллектора ливневой канализации

Фото: Динар Фатыхов

В Казани введут временные ограничения движения на улице Петра Витера. Проезд частично закроют с 3 августа по 28 октября на участке от улицы Михаила Миля до улицы Дементьева.

— Причиной стало восстановление участка коллектора ливневой канализации, — сообщает мэрия города.

В Казани также продолжается реконструкция канализационного коллектора на улице Технической, которая завершится в октябре. Объект 1974 года постройки ремонтируют методом спиральной навивки, он обслуживает около 300 тысяч абонентов.



Вадим Вахрушев