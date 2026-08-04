Блогера Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

В доход государства также изъяли нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей блогера Гусейна Гасанова. Его признали виновным в отмывании денег, пишет ТАСС.

— Суд решил назначить Гасанову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере 1 млн рублей. Назначенное наказание считается заочным. Его срок исчисляется с момента задержания осужденного или его экстрадиции, — говорится в публикации.

В доход государства также изъяли нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 млн рублей.

Напомним, по данным следствия, индивидуальный предприниматель Гасанов уклонился от уплаты налогов — сумма задолженности превысила 170 млн рублей. Чтобы придать легальный характер владению и распоряжению незаконно полученными средствами, он провел ряд финансовых операций и оформил сделку: заключил договор купли‑продажи недвижимости в 1‑м Красногвардейском проезде. Стоимость объекта составила свыше 68 млн рублей.

Галия Гарифуллина