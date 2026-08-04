В Ленобласти БПЛА атаковали склад Wildberries — вспыхнул пожар

Предварительно сообщается, что пострадавших нет

Фото: Максим Платонов

В Красном Бору Ленинградской области БПЛА атаковали логистический объект Wildberries. В результате вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

— Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, добавили в RWB.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале написал о повреждениях в складской зоне Красный Бор и одном пострадавшем, добавив, что информация уточняется. По его словам, над территорией региона сбили 17 БПЛА.

Атаке подверглась и Московская область. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в «Максе».

Напомним, вчера БПЛА атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области — в результате там произошло возгорание. Сообщалось о нескольких пострадавших.



Галия Гарифуллина