В Казани на День города и республики направят более 45 млн рублей

В прошлом году сумма была меньше — порядка 28 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на День города и республики направят более 45,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. В прошлом году сумму была меньше — порядка 28 млн.

Празднование пройдет 30 августа у Центра семьи «Казан». Концертная программа будет длиться не менее трех часов. Перед казанцами должны выступить сольные исполнители, танцевальный коллектив, популярный исполнитель татарской эстрады, вокальный дуэт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На сцену выйдет и звезда российской эстрады. Кто именно это будет, в документации не говорится. Но отмечается, что исполнитель должен организовать перелет по маршруту Москва — Казань и обратно. Гости переночуют в пятизвездочной гостинице в шаговой доступности от центра города.

Отдельная праздничная программа пройдет в зале Казанской Ратуши. В тендере прописаны выступления вокалистов, оркестра, хорового и танцевального коллективов.

В завершение праздника в акватории Казанки пройдет четырехминутыный салют с шести точек запуска.

Как прошел праздник в прошлом году — в фоторепортаже «Реального времени».

Галия Гарифуллина