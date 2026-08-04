После атак на Московскую и Ленинградскую области Следком возбудил дело о теракте

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

Фото: Динар Фатыхов

Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— 4 августа представители украинских вооруженных формирований нанесли удары беспилотниками по складским помещениям в муниципальном округе Чехов Московской области, а также в Тосненском районе Ленинградской области. В результате атак погибли и пострадали люди. В очередной раз Киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права, — говорится в публикации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, добавила Петренко.

Напомним, вчера Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой склада Wildberries во Владимирской области.

Галия Гарифуллина