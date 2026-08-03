Дмитрий Корепанов возглавил посольство России в Конго
Ильяс Искандаров, ранее занимавший должность посла в Конго, освобожден от обязанностей
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в российском дипломатическом корпусе в Африке. Дмитрий Корепанов, до этого занимавший пост посла в Габоне, назначен руководителем дипломатической миссии России в Республике Конго. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
— Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике, — сказано в документе
Прежний посол России в Конго Ильяс Искандаров освобожден от обязанностей.
Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина послом России в Сирии, освободив от этой должности Александра Ефимова.
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