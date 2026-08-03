До конца 2027 года почти 2,4 тыс. многодетных семей Казани получат земельные участки

В республике подобрали и сформировали территории в пяти районах

Фото: Динар Фатыхов

До конца 2027 года 2 394 многодетные семьи Казани будут обеспечены земельными участками. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Ренат Галяутдинов.

— До конца текущего года и в 2027-м мы сможем обеспечить 2 394 многодетные семьи участками. До конца года мы планируем пригласить еще ориентировочно 1 тыс. семей (для выбора земельных участков, — прим. ред.). Все эти граждане в обязательном порядке и заблаговременно до проведения комиссии информируются заказными письмами по почте или по телефону. Обращаем внимание многодетных родителей на то, что в случае смены места жительства нужно заблаговременно уведомить об этом комитет. Из-за изменения адреса мы не сможем гарантировать, что семья вовремя получит приглашение на заседание по выбору участка. Отправить письмо можно на почту, указанную на сайте комитета, — предупредил спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике уже подобрали и сформировали территории, которые обеспечат участками еще 1,7 тыс. семей. В их число входит:

Верхнеуслонский район — село Коргуза и село Русское Макулово — 395 участков (из них в Коргузах выбрано 63 участка, Русское Макулово — выбрано 8 участков);

Пестречинский район — Ковалинское, Татарско-Ходяшевское, Кулаевское, Читинское сельские поселения — 735 участков;

Зеленодольский район — Нурлатское сельское поселение — 81 участок;

Высокогорский район — Казакларское сельское поселение — 32 участка;

Лаишевский район — вблизи деревни Бутыри — 160 участков.

В целом, по его данным, сегодня в Казани насчитывается свыше 18,1 тыс. многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков. Причем 11,1 тыс. семьям земля уже предоставлена.

Также за 15 лет в Казани благоустроили 51 парк, сад и сквер общей площадью 453 гектара. Особое внимание при проведении таких работ власти уделяют озеленению, ремонту освещения и устройству туалетов. Однако развитию общественных пространств города мешает проблема вандализма. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров