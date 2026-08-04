В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично не будет воды более суток

Ограничения связаны с подключением нового административного здания к сетям по ул. Тукая, 113

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском и Приволжском районах Казани частично не будет воды более суток: с 01:00 6 августа до 13:00 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Ограничения связаны с подключением нового административного здания к сетям по ул. Г.Тукая, 113.

Водоснабжения не будет по следующим адресам:

Владимира Кулагина, д. 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7;

Габдуллы Тукая, д. 115 корп.3,4,5; 115ст.1, 125, 125 корп.1,2,3,5;

Лебедева, д. 1, 1 корп.3, 1ст.1 (исп.кол.№18), 1/3;

Марджани, ж.д. 52; д. 4, 6 (гост.), 8, 10, 48;

Модельная, ж.д. 6; д. 2, 2 корп.1,2; 2а, 2Б, 3 корп.2, 4а, 4Б, 6а (д/с№363), 7 корп.1, 19, 19 корп.1,2,3,4; 25, 25/1, 25а, 25а корп.2, 25Б, 25Б корп.2; 25в, 27, 27ст.2, 27а, 27а ст.1, 27Б, 29;

Татарстан, ж.д. 3/2; д. 1 (театр), 5/1;

Хади Такташа, д. 120 корп.1(зоопарк),3,4,5,6; 120а, 122(спортшк.), 122 корп.1,2,3,4; 122в(гост.), 122в корп.2; 124, 124 корп.2,3,4,5;

Техническая, ж.д. 35, 39а, 39Б, 41; д. 1/1стр, 1/2стр, 2, 2 корп.1,2; 4, 4а(АЗС), 4Б, 7, 7/1, 10 корп.3,4,6,7,8,9; 10ст.1, 10а,б,г; 10/1, 10/3; 21 корп.1, 23(АЗС), 23а,б,в,г,д,и,к,л,ф; 23а/1, 23а корп.2; 23е корп.1; 25, 25/2, 27(АЗС), 27 корп.1, 27а(АЗС), 29а(техникум), 37, 39, 39 корп.1; 41а, 41а/1, 55, 60, 60а, 60а корп.2; 60Б, 62, 62а, 64, 64а, 64Б, 96, 100(АЗС), 118, 120, 120 корп.1,2,3,4; 120а, 120а/1, 120Б, 120Б корп.1,3; 120в корп.1; 120д корп.1;

в пос. Воскресенское по улицам: Авангардная, Воскресенская, Задне-Мостовая, Мостовая, Поперечно-Заводская, Поперечно-Мостовая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ряду адресов будет понижено давление — ориентировочно до 2-го этажа:

Владимира Кулагина, ж.д. 4, 6, 6а, 8, 8а; д. 1, 1/2, 1 корп.1,2,4,5,7; 1стр., 1а, 2(шк.№114), 2корп.1, 2а, 3, 3а, 4Б, 4в, 5, 5 корп.1, 5/1, 6/2, 5ст.1,2; 9, 9 ст.2,3,4,7,8; 9а, 9а ст.1,2; 9Б/58; 11, 13, 13 корп.2,3,4,5; 15, 17, 17 корп.1,2;

Тихорецкая, д. 1/15, 1 корп.1/15 корп.1; 1 корп.2/15 корп.2, 3а, 4, 5 корп.2,3; 6, 6а, 6а корп.2; 11, 11 корп.1;

Каучуковая д. 1/1, 3, 5, 5 корп.1,2,3,4; 5а, 7, 7ст.2, 7а, 7а корп.1; 9;

Модельная, ж.д. 7, 8, 9, 10, 11, 13; д. 1/48, 1Б, 5, 5а, 8/2, 9а;

Авангардная, Поперечно-Авангардная, проезд Профессора Нужина, Актайская, Тульская, Техническая, Глазунова, Складская, Магнитогорская; ПСО «Дружба», СНТ «Труженик»;

Бутырская, территория Военный городок — 33, Красноуральская, Майская, Майский переулок, Матроса Железняка, Рашита Салахова, Селекционная, Шишкина, Ярдем;

Оренбургский тракт, ж.д. 24а, 24Б, 24в; д. — 22, 22а, 22б, 22в (АЗС), 23 корп.1; 23а (АЗС), 23б, 23д, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а;

в пос. Калининский по улицам: Промысловая, Сормовская, Балашовская, Тюменская, Грунтовая, Ачинская, Поперечно-Сормовская, Малая Кабанная, Айни Садретдинова, пер. Тюменский, пер. Авангардный, Поперечно-Кабанная, Доватора, Кабанная, пер. Сормовский, Поперечно-Малокабанная, Бажова, Варганова, Майкопская, Магнитогорская, Школьная; в пос. Борисково по улицам: Адмирала Ушакова, Башкирская, Белорусская, Бодрая, Борисковская, Витебская, Глазунова, Горийская, Дальне-Кабанная, Дегтярева, Десятидворная, Докучаева, Дудинская, Елабужская 1-я, Елабужская 2-я, Задне-Борисковская, Запорожская, Землемерная, Землемерная 2-я, Канская, Красноводская, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Нижнекамская 2-я, Охотничья, Пожарная, Полонная, Прибрежная, Семидворная, Техническая, Тульская, Цветочная, пер. Якты Юл.

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

Напомним, с 4 по 28 августа в Казани пройдут плановые отключения горячей воды. Они связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей.

Галия Гарифуллина