В Казани благоустроили 51 парк за 15 лет

Сегодня в городе насчитывается 170 благоустроенных общественных пространств

Фото: Роман Хасаев

За 15 лет в Казани благоустроили 51 парк, сад и сквер общей площадью 453 гектара. В общей сложности сегодня в городе насчитывается 170 благоустроенных общественных пространств 627 га совокупной площади. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.

По его словам, в этом году в казанских парках высадили более 1,2 тыс. деревьев, заменили аварийно-питающие кабели на фонтанах в парке Петрова и на ул. Петербургской, установили 1,6 тыс. новых ламп и 530 метров кабеля в системах наружного освещения, а также покрасили 200 опор.

Помимо этого, в местных парках установили и заменили 17 туалетов, еще 20 таких «точек» отремонтировали.

Кроме того, до конца текущего года и в 2027-м власти города смогут обеспечить почти 2,4 тыс. многодетные семьи участками. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров