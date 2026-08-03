Рособрнадзор объявил предостережения двум казанским вузам
Речь идет о КНИТУ-КАИ им. Туполева и КИУ им. Тимирясова
Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским вузам, в том числе двум казанским. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева — КАИ и Казанском инновационном университете им. Тимирясова (ИЭУП). Причины выписанных предостережений конкретно для каждого вуза не уточняются.
— Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в публикации.
Также предостережения объявили учебным заведениям Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Самары и др.
Напомним, в июне предостережение от Рособрнадзора получил Казанский институт финансов, экономики и информатики (КИФЭИ).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».