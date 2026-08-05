Гранты на культуру: свой «Литрес», мюзикл за 11 миллионов и вербатим о Челнах

На что татарстанцы просят денег у Президентского фонда культурных инициатив

Традиционно среди учатстников конкурса — «Восточный базар в Казани». Фото: Максим Платонов

Татарстан активно участвует в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив: из 8356 заявок до независимой экспертизы допустили 8077, среди них 337 проектов из республики. В их числе — масштабные фестивали, театральные постановки, кинопроекты и цифровая платформа для татарских авторов. «Реальное время» выяснило, на что татарстанские авторы просят деньги и какие идеи могут получить развитие уже в следующем году.

Сколько стоит «Восточный базар в Казани»

Общая сумма финансового запроса всех поданных заявок — 37,5 млрд рублей, еще 29,1 млрд — софинансирование. Выигравшие проекты нужно реализовать с 15 января 2027 по 30 июня 2028 года. До независимой оценки из татарстанских заявок дошло 337. Среди заявителей из числа муниципальных библиотек, молодежных центров, домов культуры, индивидуальных предпринимателей встречаются и знакомые имена. К примеру, 786 тысяч рублей просит мухтасибат Буинского района на три праздника — Ураза-байрам, Курбан-байрам и Сабантуй.

Традиционно большую сумму прописывает Фонд имени Рашита Вагапова на Международный фестиваль национальных культур «Россия-Восток», он же «Восточный базар в Казани». Общий бюджет 42,3 млн рублей (вложить фонд готов 23,5 млн — здесь и далее в скобках указано софинансирование). На фестиваль предполагается позвать исполнителей из 20 регионов России и более 40 стран зарубежья. Также будет выставка из фондов Национального музея Татарстана, научно-практическая-конференция и гастрономический фестиваль.

Музей-заповедник «Казанский Кремль» хочет создать культурно-образовательную программу о культурном коде России 20-х годов XX века: «В условиях фактической международной изоляции 1920-х годов, когда юное советское государство было лишено международной коммуникациями во всех областях, в первую очередь, в культуре (казалось бы, время строить забор повыше), Луначарский не призывал к культурному затворничеству. Он понимал, что изоляция — это тупик. Его идея была не закрыться, а взять лучшее извне и переплавить во что-то свое». Бюджет — 7,66 млн (3,47 млн) рублей.

Продолжает работу с молодежью «La Primavera» Абязова. Илья Репин / realnoevremya.ru

Новости кинобудущего

Национальный музей РТ собирается снять документальный фильм о свадьбах шести народов Поволжья через воспоминания старейшин 75+, а также сделать по этим материалам выставку и интерактивное иммерсивное музейное занятие. Бюджет — 7,3 млн (200 тысяч) рублей. Планируются поездки в сопредельные республики.

Оркестр La Primavera планирует 12-й сезон Республиканской творческой программы поддержки юных музыкантов «Звезды из Завтра». Прослушивания, гала-концерты в районах, финал в Казани, выезды оркестра обойдутся в 8,6 млн (2,66 млн) рублей.

В 2024 году на территории «Байтика» проходила реконструкция, из-за чего фестиваль «Крутушка» был отменен. В этом году он возвращается, а в 2027-м организаторы надеются провести его за сумму в 15,5 млн (8,57 млн) рублей.

Что касается кино, то профильный Союз кинематографистов Татарстана за 7 млн (3,6 млн) готов сделать проект «Воинская слава и традиция: проводы в армию народов Поволжья», соединив обряды проводов в армию у народов Поволжья с новеллами о Героях Советского Союза.

Кино хочет снять и краеведческий проект «Крот Казанский». «Путешествие в Велонию» — это рассказ о юдинской студии «Рябинка», своеобразного очага киноавангарда 1970-х годов, ведомого драматургом Юрием Калининым. Стоимость проекта — 1,3 млн (684,5 тысяч).

Наконец, видеосъемками займется издательский дом «Хузур» — 10 роликов должны сформировать у аудитории понимание, «что все трудности современной жизни преодолимы». Бюджет — 5,97 млн, включая 1 млн своих средств.

«Мастеровые» замахнулись на «Алые паруса». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Алые паруса» и другие театральные проекты

В заявочной кампании ПФКИ неожиданную активность проявили театральные силы Челнов. Во-первых, «Мастеровые» планируют поставить мюзикл «Алые паруса», в смете заложено 10,7 млн (4,4 млн) рублей. Это будет явно одна из самых дорогих постановок в Татарстане, ведь пока не обнародован бюджет «Туган батыра» в Камаловском.

Набережночелнинская филармония придумала мистерию «Ильдар Ханов. Дар вселенной», посвященную художнику, чьи скульптуры стали частью ландшафта автограда. Стоимость проекта — 4,1 млн (539 тысяч).

Тут же от владельца челнинского книжного клуба-магазина «Иначе говоря» Анатолия Ухандеева подана заявка на вербатим «Город надежд», посвященный 400-летию автограда и 50-летию «КамАЗа», основываясь на реальных историях людей. Его стоимость — 1,12 млн (437 тысяч). Как пояснил Ухандеев, он помогает инициативным ребятам, а режиссером постановки должен стать Адель Степанов, учащийся в РГИСИ на режиссерском курсе Геннадия Тростянецкого.

Также в Челнах театр «Ключ», одним из основателей которого был главный режиссер Александринки Никита Кобелев, планирует Всероссийский театральный фестиваль «Действующие лица» при участии не менее 8 регионов и подготовке 10 спектаклей. При этом стоимость небольшая — 1,2 млн (550 тысяч).

И совсем скромен в запросах нижнекамский ТЮЗ — бюджет его проекта «Театральная смена» составляет 170 тысяч (из них 30 — своих) рублей. Как и во многих описаниях, что же хотят организаторы, сходу понять непросто, но, судя по всему, речь идет о занятиях в лагерную смену.

Наконец, главный режиссер Тинчуринского театра Айдар Заббаров подает заявку от своего ИП. Бюджет Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории «Шэхес»(«Личность») — 1,24 млн (548 тысяч) рублей. Заббаров, который в августе откроет новый сезон спектаклем «Лу» о жене поэта Хасана Туфана Луизе Салиаскаровой, планирует собрать в Казани биографические постановки. А также провести драматургическую лабораторию для создания новых пьес по документальным материалам.

«Туган батыр» прирастает комиксами. Реальное время / realnoevremya.ru

У татар будет свой «Литрес»?

Возможно, в 2027-м в Татарстане появятся новые комиксы. Проект «Туган батыр», после книг, мультфильма и спектакля движется в этом направлении. Его бюджет — 2,95 млн (965 тысяч). Ранее АНО «Кинематографический центр сохранения и популяризации национальных культур и традиций «Наследие»» выиграла 1,56 млн на первую часть комикса на конкурсе на предоставление грантов раиса Татарстана на развитие гражданского общества.

Не менее интересно, получится ли нарисовать целый графический роман у «Ассоциации девочек-скаутов». Они планируют сделать книгу о родной Бугульме — за 1,2 млн (248,5 тысяч).

И наиболее масштабный издательский проект у «Татгиза» — это электронная платформа татарской литературы KITAPLAR.ru — за 11,47 млн (5,85 млн). Как объяснил глава «Таткнигоиздата» Рустем Галиуллин, планируется создать систему, которая позволит публиковаться огромному количеству авторов, в том числе и начинающим. Что-то вроде «Литреса», но с уклоном в татарскую тематику.

— Мы видим схему так: человек бесплатно читает пять страниц, а потом за небольшую сумму может купить весь текст, а писатель получит вознаграждение, — говорит Галиуллин. — Конечно, у нас будет оценка материала. При этом будет и русскоязычный материал, если писатель пишет на татарскую тематику. Я знаю, что такие авторы есть за пределами Татарстана, например, в Челябинской области. Главный принцип — электронная книга должна быть недорогой.