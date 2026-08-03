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Управление ТЭК и химической промышленности ФАС возглавила Татьяна Тютянина

16:50, 03.08.2026

Елена Цышевская, занимавшая этот пост с 2021 года, перешла на должность помощника руководителя ФАС

Управление ТЭК и химической промышленности ФАС возглавила Татьяна Тютянина
Фото: Михаил Захаров

В Федеральной антимонопольной службе произошли кадровые изменения в управлении регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. Новым начальником управления назначена Татьяна Тютянина, следует из данных на сайте ведомства.

Тютянина работает в антимонопольных органах с 2012 года. Она прошла путь от специалиста-эксперта до заместителя руководителя Мордовского УФАС. В 2020 году ее назначили руководителем Хабаровского УФАС.

Прежний начальник управления Елена Цышевская, занимавшая этот пост с 16 июня 2021 года, перешла на должность помощника руководителя ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело против группы «Русал» из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий.

Вадим Вахрушев

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