В России запустят приложение «Экопульс» для контроля мусорных площадок
Приложение позволит отслеживать нарушения от обнаружения до устранения и подтверждения фотографией
Российский экологический оператор объявил о запуске тестируемого приложения «Экопульс», предназначенного для выявления и устранения мусорных навалов и других нарушений на контейнерных площадках. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.
— Сейчас волонтеры могут направлять сведения через мобильное приложение «Экопульс», чат-бот в мессенджере «Макс» и web-форму. После проверки информация регистрируется в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), где система автоматически определяет ответственного и срок устранения нарушения, — передает ее слова ТАСС
Срок устранения — от 12 до 48 часов в зависимости от типа нарушения. В сентябре приложение станет доступно всем гражданам.
В РЭО считают, что это позволит перейти к массовому общественному контролю за состоянием контейнерных площадок. Регионам и региональным операторам поручено заранее настроить процессы обработки обращений и устранения нарушений.
Ранее Татарстан занял первое место в первом российском рейтинге потенциала развития биоэкономики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».