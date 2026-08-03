В России запустят приложение «Экопульс» для контроля мусорных площадок

Приложение позволит отслеживать нарушения от обнаружения до устранения и подтверждения фотографией

Фото: Реальное время

Российский экологический оператор объявил о запуске тестируемого приложения «Экопульс», предназначенного для выявления и устранения мусорных навалов и других нарушений на контейнерных площадках. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

— Сейчас волонтеры могут направлять сведения через мобильное приложение «Экопульс», чат-бот в мессенджере «Макс» и web-форму. После проверки информация регистрируется в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), где система автоматически определяет ответственного и срок устранения нарушения, — передает ее слова ТАСС

Срок устранения — от 12 до 48 часов в зависимости от типа нарушения. В сентябре приложение станет доступно всем гражданам.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В РЭО считают, что это позволит перейти к массовому общественному контролю за состоянием контейнерных площадок. Регионам и региональным операторам поручено заранее настроить процессы обработки обращений и устранения нарушений.

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Вадим Вахрушев