В Татарстане хотят учредить грант на 80 млн рублей для развития химических технологий в вузах

Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане хотят учредить грант в размере 80 млн рублей в форме субсидии для вузов. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

— Цель предоставления гранта — финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с развитием в Республике Татарстан системы реализации образовательных программ высшего образования в сфере химических технологий и новых материалов в партнерстве с предприятием нефтегазохимической отрасли, — говорится в документе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средства можно направить на приобретение оборудования и оплату услуг для реализации проектов вуза. Результатами предоставления гранта должны стать:

разработка, в том числе актуализация, в партнерстве с предприятиям нефтегазохимической отрасли не менее пяти образовательных программ по направлениям подготовки высшего образования «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах»;

реализация с 1 сентября 2027 года разработанных, в том числе актуализированных, в партнерстве с предприятиями нефтегазохимической отрасли образовательных программ по аналогичным направлениям подготовки;

обновленное материально-техническое обеспечение для реализации образовательных программ по направлениям подготовки высшего образования на площади не менее 2 тыс. кв. м и обеспечение устойчивого работоспособного состояния систем жизнеобеспечения здания на указанных площадях.

Напомним, в этом году в татарстанских вузах открыли для абитуриентов 23,3 тыс. бюджетных мест. Больше половины — 60% — приходится на три крупнейших вуза Татарстана: КФУ, КНИТУ и КАИ.

Галия Гарифуллина